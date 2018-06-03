Захарова назвала Бабченко «жертвой СБУ» и «всемирным посмешищем»

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Мария Захарова заявила, что журналист Аркадий Бабченко стал «всемирным посмешищем». Заявление было сделано в «Воскресном вечере с

Владимиром Соловьевым».

29 мая полиция г. Киев объявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. Через время оказалось, что смерть была спланирована для раскрытия злоумышленников, которые собирались совершить покушение в отношении журналиста.

Мария Захарова прокомментировала последствия сложившейся ситуации. Она сказала о Бабченко, как о «100%-й жертве СБУ», объяснив это тем, что спецслужба попросту уничтожила карьеру журналиста. Захарова отметила, что больше нет такого человека, как журналист Бабченко, так как вместо него теперь существует человек, которого выставили на всеобщее посмешище.

Захарова также сказала о том, что ежедневно по всему миру журналисты сталкиваются с опасностью в ходе работы, но Бабченко не в силах этого понять из-за своего кругозора.

Отметим, что в сети бурно обсуждается ситуация с инсценировкой смерти журналиста. Так, украинский блогер Богдан Процишин сочинил пародийную песню о «воскрешении» Бабченко. Мотивом стала песня группы «Машина времени» «Мой друг лучше всех играет блюз».