Правительство РФ заявило о доступности дошкольного образования

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Чиновники подготовили доклад для парламента о развитии образовательной сферы за 2017 год. Документ уже был опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Правительство РФ в своём докладе заявило о доступности дошкольного образования. Речь идёт о развитии программы «Развитие образования». На неё в 2017 году было выделено больше 12 миллиардов федеральных денег. Из этой суммы 7 миллиардов отправлено на капитальное вложение.

В тексте документа отмечается, что создаются месте в общеобразовательных учреждениях, а также решается вопрос о выводе детей из ветхих зданий.

Начиная с 1 января нынешнего года дошкольные образовательные учреждения для ребятишек от 3 до 7 лет стало намного доступно. Этот показатель остановился на отметке в 99,01%.