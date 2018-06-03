Киселёв считает ограбление квартиры Вышинского «мародёрством»

Сегодня, 20:40

По некоторым неподтверждённым данным, из жилья главы РИА Новости-Украина пропали ценные документы.

Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает, что ограбление киевской квартиры задержанного главы РИА Новости-Украина является «бесстыдным мародёрством». Телеведущий добавляет, что по-другому он не может назвать произошедшее.

Об ограблении квартиры Вышинского заявили его адвокаты. Они вызвали полицию, которая фиксирует ущерб. Считается, что грабители украли «ценные документы» журналиста, однако, что это за бумаги и какого содержания – не сообщается.