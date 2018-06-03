Семченко: Порошенко заткнули рот, когда он выступал в Одессе

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Крымский мост, про который подавляющее большинство украинских политиков все годы его строительства говорили «ха-ха» и называли «пластилиновым», стал самой реальной реальностью. Официальный Киев, похоже, встревожился не на шутку.

Политолог Александр Семченко сообщил, что Порошенко элементарно заткнули рот во время того, когда он выступал в Одессе. Туда он прибыл по той же причине, что и до этого в Ивано-Франковск.

Семченко полагает, что у Порошенко новая «фишка». Он также хочет открыть мост, где бы он ни возводился, и каким бы размером не был. Да будь это хоть палочка, перекинутая через ручей.

Под Одессой не открывали новый мост, а только проводили его ремонт. Он оказался несколько выше и шире прежнего. Ожидалось, что президент Украины, как и Путин, сядет за руль КАМАЗа и лично проедет по нему первым, чтобы показать прочность, но этого не случилось.

Порошенко делать этого не стал, или его не допустили за руль, он просто прошёл по мосту и объявил, что тот испытан.

После этого Порошенко стал раздавать задачи мостостроителям. В частности, он надеется построить мост в Румынию через Дунай. Впрочем, сроки не назывались, лишь озвучивались цели.

Комментарии Семченко по поводу выступления Порошенко в Одессе можно посмотреть на видеоролике здесь.