Порошенко в Испании призвал украинцев молиться об автокефалии церкви

Сегодня, 19:04

После международного скандала, связанного с «резонансным убийством» Бабченко, президент Украины в очередной раз изумил толерантную Европу. В Мадриде была произнесена душеспасительная речь, обращенная к украинцам всего мира.

Петр Порошенко в Испании призвал украинцев молиться об автокефалии поместной церкви. Вслед за большим достижением в виде туристического «безвиза» в страны Европейского союза президент Украины уже на протяжение двух месяцев пытается осчастливить граждан своей страны «освобождением» от Украинской православной церкви Московского патриархата и выпрашивает у главы Синода Вселенского Патриархата официального признания и легитимации новой структуры в виде УПЦ Киевского патриархата.

При этом Порошенко, обращаясь к украинцам всего мира, почему-то называл возглавляемую им страну Украиной-Русью. Эксперты предполагают, что перед надвигающимися президентскими выборами Порошенко находится в состоянии паники. Только избрание на второй срок может спасти его от суда или народной внесудебной расправы. Только этим и можно объяснить те нелепые шаги, которые президент предпринимает в последнее время.