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2 июня на собственном автомобиле «Лада» Крымский мост «навестила» великая княгиня Мария Владимировна. За рулём находился цесаревич Георгий Михайлович, приходящийся ей сыном.

Наталья Поклонская, являющаяся депутатом Госдумы, уже прокомментировала это событие. С её слов, нынешний «Дом Романовых», который возглавляет великая княгиня – это не более, чем «дети лейтенанта Шмидта».

В то же время, политик отметила пользу от подобной поездки. По её мнению, рекламу получил не только «Дом Романовых», но и достижения, продемонстрированные российской строительной и, даже, автомобильной отраслями.

Одновременно она высказала сомнение в том, что для России оказывают пользу подобные визиты тех, кого парламентарий назвала «самопровозглашёнными государынями и цесаревичами».

Поклонская не понимает, сколько ещё можно «дурить» людей «монархами» непонятного происхождения и оказывать почести «подобным коммивояжёрам».

Депутат считает, с «детьми лейтенанта Шмидта» пора уже и наиграться. По её мнению, нужно заглянуть в историю поглубже, чтобы понять, кого некоторые из нас почитают и восхваляют.

Двоюродным братом последнего Российского Императора был совершён визит к Михаилу Родзянко. При этом царственная персона надела на себя красный бант и дала присягу революции.

Когда Марию Владимировну спросили, как она относится к тому, что теперь попадёт в «чёрную» базу украинского «Миротворца», та ответила, ей это совершенно безразлично.