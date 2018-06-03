Из-за визита Путина над Веной введут бесполетную зону

Сегодня, 17:52

Лидер намерен встретиться с президентом и канцлером Австрии, и обсудить «очень хорошие политические» отношения между государствами, экономическое сотрудничество и культуру.

Михаэль Бауэр, сотрудник МИД Австрии сообщил, что на время визита президента России Владимира Путина 5 июня над Веной временно введут бесполетную зону. Безопасность обеспечат более 800 военнослужащих, 10 самолетов, 7 вертолетов и разведывательный радар. Ведомство призвало местных жителей не пугаться повышенного шума.

Российский лидер намерен побеседовать с президентом Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Руководители двух государств намерены обсудить политические, культурные и экономические вопросы сотрудничества, в том числе в области энергетики, а также взаимодействие РФ со странами Евросоюза, проблемы в Сирии, Северной Корее и на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин посетит церемонию открытия выставки Эрмитажа в Музее истории искусств.