Посол США в РФ Джон Хантсман захотел встретится с Путиным

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Такой ответ дипломат дал во время эфира на телеканале FoxNews. Он также высказался насчёт возможной встречи между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером.

Посол США в РФ заявил, что саммит США и РФ произойдёт в нужное время в нужном месте. Дон Хантсман считает, что если это будет возможно, то Белый дом сразу же об этом сообщит общественности. Один из ведущих также отметил, что встреча Трампа с Путиным благоприятно скажется на обстановке в Сирии и Иране. Хантсман также захотел встретится с главой РФ, чтобы решить с ним некоторые вопросы, которые стоят между двумя странами.

Посол заявил, что и Россия, и США были бы не против встретится. Однако Дональд Трамп всё же будет в первую очередь работать в национальных американских интересах. В этом вопросе всё же должна быть некая стабильность, стратегия и осторожность, ведь обе страны имеют 90% всего оружия мира.

Хантсман добавил, что находится сейчас в России дипломатам немного тяжело. Это началось после истории с Крымом, военным конфликтом на востоке Украины, а также после громкого дела с отравлением семьи Скрипалей. Поэтому у США есть выбор, или же остаться в стороне и сделать вид, что этого не происходило, или же вмешается и защищать свои интересы. Дональд Трамп выбрал второй вариант, и Россия видит сейчас США с самой сильной экономикой за 20 лет. По словам Хантсмана, несколько недель назад американская сторона заняла первенство по продажам газа и нефти, отобрав этот титул лидера у России.