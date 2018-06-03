Кричевский: "Антироссийская политика Трампа в Европе может быть выгодна России"

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Европу все более раздирают мигранты и противоречия из-за действий Вашингтона против Москвы, для которой подобные санкции могут сыграть на руку, ведь именно Евросоюз является главным экономическим партнером для РФ.

Экономист Никита Кричевский в своем Facebook прокомментировал высказывание вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, который на новые торговые пошлины США заявил: «Настало время положить конец этим болезненным ограничениям». Он считает, что сейчас антироссийские санкции Вашингтона все более сковывают страны ЕС, что создает противоречия между отдельным государствами. С позиции экономики такие обстоятельства очень выгодны для США, и Трамп со своим окружение ликует, не осознавая, что подобная политика может быть выгодна и России. Он отметил, что последней точкой в этой сумятице станут санкции по «Северному потоку-2», так что финал уже близок.