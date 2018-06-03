Машков станет главой штаба Цивилёва на предстоящих в Кузбассе выборах

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Нынешний глава Кемеровской области исполняет свои обязанности лишь временно. Он анонсировал своё выдвижение на предстоящие выборы, чтобы занять эту должность на постоянной основе.

Владимир Машков, известный в качестве народного артиста РФ, станет главой общественного штаба Цивилёва на выборах, предстоящих в Кузбассе.

Информация об этом содержится в его аккаунте в «ВКонтакте». Судя по информации Цивилёва, Машков примет участие в проведении Восточного форума во Владивостоке. Он будет участником делегации от региона.

Машков в настоящее время находится в Кузбассе. Там он принимает участие в проводимом в Новокузнецке фестивале «Кукла в детских руках».

Владимир Машков получил предложение Цивилёва стать главой его выборного штаба при личной встрече. Известный актёр дал согласие.

Машков получил благодарность Цивилёва за то, что тот уделяет региону многолетние внимание и активно участвует в проводимых там культурных и театральных мероприятиях.

Родители Машкова работали в новокузнецком театре «Сказ». Актёр сообщил, что в Кузбассе проживают «настоящие люди, являющие искренними и отзывчивыми».

В ответном слове Киселёва прозвучали слова, что Кузбасс, сделавший для страны очень много, достоин лучшей жизни. Он поделился своим желанием «совершить рывок вперёд» в этом направлении.

Досрочные выборы в Кузбассе, после отставки Тулеева, проведут 9 сентября.

Сегодня Цивилёв поручил помочь семье девочки, трагически погибшей в холодильнике.