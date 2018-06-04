«Страшный сон США»: Европа и Россия заодно из-за торговых пошлин Трампа

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Процесс войны США и РФ вышел на новый уровень. Эксперты предвидят прочный союз стран Европы с россиянами из-за некорректной политики Дональда Трампа. Поведение политика ставят под сомнение, поскольку союзников против России он отталкивает неправильной политикой с торгово-экономической отрасли.

Дональд Трамп своими руками решил дальнейшую судьбу своей страны. Из-за торговых пошлин США некоторые партнеры отказались от поставок товаров из-за границы. Нашлись и те, кто вовсе прекратил сотрудничество.

Политологи окрестили неожиданный отказ от сотрудничества простой фразой: «Страшный сон США». Последовали предложения к компаниям в России от европейцев, готовых возобновить расторгнутые из-за глупых обвинений экономические связи.