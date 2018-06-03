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«Конфеты и полотенца»: «Единая Россия» заманивает на праймериз екатеринбуржцев

Сегодня, 16:00

Сообщения о несанкционированном мероприятии набрало больше негативных отзывов, чем наоборот. Волонтеры политической силы, пользуясь конфиденциальными данными избирателей, агитируя людей бесплатными взятками.

 «Единая Россия» заманивает на праймериз в Екатеринбурге. Жители города по-разному восприняли новость от политсилы. Некоторых екатеринбуржцев привлекает раздача дармовщины, а некоторые – призывают власть повлиять на подобные сборища. Незваные гости раздают горожанам конфеты в коробках и приглашают прийти на праймериз «Единой России», чтобы получить бесплатные полотенца.

К слову, праймериз - это предварительные внутрипартийные выборы, проводимые с целью выдвинуть наиболее сильных и популярных кандидатов на выборы основные

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