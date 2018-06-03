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Александра Гауланда обвинили в умышленном преуменьшении ужасов фашизма после того, как на конференции в Тюрингии он заявил, что Гитлер и нацисты лишь «темное пятнышко за тысячелетнюю историю Германии».

Лидер немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланда на конференции «Молодая альтернатива» в Тюрингии заявил, что Гитлер и нацисты являются лишь маленьким темным пятнышком за более, чем тысячелетнюю историю существования великой Германии. "Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет… Но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем 12 чертовых лет", - отметил политик.

Высказывание политика о Гитлере спровоцировало скандал‍. Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что называя период, за который погибли более 50 млн человек лишь темным пятнышком, Гауланда буквально плюнул в лицо жертвам тотальной войны и их потомкам. Представитель фракции "Свободной демократической партии" Германии в Бундестаге Марко Бушман считает, что каждый политик, умышленно принижающий роль нацистской диктатуры и Холокоста демонстрирует невероятно зловещую точку зрения на те страшные события в Германии. Ларс Клингбайль назвал «позором», что люди, подобные Гауланда «сидят в германском бундестаге».

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