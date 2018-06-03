Олбрайт рассказала о силе Путина

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Ранее она была госсекретарём США и ей есть, что вспомнить. В том числе то время, когда была «холодная война».

Журналисты спросили у Мадлен Олбрайт также о том, что она думает о нынешнем российском лидере. Та рассказала о силе Владимира Путина.

Бывший дипломат считает, что Путин пытается возродить былое величие России, одновременно ослабляя влияние США в Европе. Олбрайт отметила, что президент РФ обладает острым умом и целеустремлённостью, однако, «холоден».

Особо бывшая госсекретарь акцентировала внимание на том, что на руках у Путина, как правило, не очень сильные карты. Однако он умеет хорошо разыграть свою партию.

Политик сказала, что США должны стремиться дать России отпор, но, одновременно, нужно заниматься поиском сфер для сотрудничества.

Также Олбрайт отметила, что считает ошибочным мнение США о том, что они победили в «холодной войне».

Это не мы победили, это СССР проиграл. И разницу здесь она считает не только семантической. Неудачу потерпела коммунистическая система.