«Самолёт-богатырь»: В России заявили о возобновлении производства АН-124 «Руслан»

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Вице-глава по транспортной авиации ПАО «ОАК» и гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что эта задача сложная, но решаемая.

Рогозин заявил о возможном возобновлении производства АН-124 «Руслан» в России. По его словам, основной задачей сейчас является не создание новых воздушных суден, а поддержание работоспособности и лётной готовности созданных ранее машин.

Рогозин напоминает, что «самолёт-богатырь» считается одним из самых востребованных во всём мире. Он заявил, что две трети всех АН-124 были построены в Ульяновске.

Если же говорить о потенциальном начале производства данных самолётов, то эта задача сложная, но решаемая. Стоит отметить, что РФ уже не первый раз собирается возобновить создание АН-124.

Недавно глава военно-транспортной авиации, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сделал заявление, что в РФ рассматривают вопросы о возобновлении производства «Руслана», который разрабатывала и создавала вся «советская авиапромышленность».

АН-124 считается одним из самых первых грузоподъёмных самолётов за всю историю. Он был разработан украинским предприятием ОКБ им. Антонова. Самолёт считается одним из самых крупных в мире с максимальной взлётной массой в почти 400 тысяч килограммов.