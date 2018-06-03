Сингапурский дипломат предложил Западу «уйти с достоинством»

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В череде появляющихся в последнее время публикаций о кризисе западной цивилизации, особое место заняло политическое исследование Кишора Махбубани. Произведение с концептуальным названием «Тронулся ли Запад», появилось на полках книжных магазинов мира.

Сингапурский дипломат в своем произведении предложил Западу «уйти с достоинством». Лейтмотивом текста является уже неоспоримое утверждение, что западные страны не смогли побороть в себе колониальный синдром, несмотря на то, что мир стал другим. В результате, ошибки и провалы на международной арене, компенсируются агрессией и авантюрами, которые несут деструктив и напряженность в обществе.

По мнению Махбубани, коллективный Запад после неожиданной победе в холодной войне, стал жертвой «мании величия», не замечая того, что его структура буквально разъедается изнутри. Бомбардировки других стран привели к тому, что Европа утратила свою историческую и общественную уникальность. Она совсем скоро может быть поглощена восточной культурой и уйдет из мировой истории навсегда. При этом, продолжая одновременно продолжая воспевать толерантность и «бремя белого человека».