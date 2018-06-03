МИД РФ требует освободить главу РИА Новости Украина Вышинского

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Ведомство просит снять с российского журналиста все обвинения.

В МИД РФ считают, что главу РИА Новости Украина задержали по обвинению в госизмене, но это обвинение «нелепое». Якобы материалы были сфабрикованы.

В департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства требуют освободить Кирилла Вышинского, обвиняя украинскую сторону в гонении журналистов в стране.

Украина же раньше заявляла, что готова отдать Вышинского обратно, если известного кинорежиссёра Олега Сенцова отпустят. Его приговаривали к 20 годам тюрьмы за «подготовку терактов в Крыму», то есть обвинение похожее на обвинение в сторону главы РИА Новости Украина.