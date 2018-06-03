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Скверные новости поступают из Лондона для российских олигархов и крупных бизнесменов, которые предпочитали хранить свои средства в зарубежных банках. Антироссийская истерия, повлекла за собой массовый аудит.

В Британии изучат источники богатства 140 российских граждан, которые доверили свои активы кредитно-финансовым учреждениям Соединенного Королевства. По информации местных изданий, расследование будет проводиться без учета «принадлежности» фигурантов к Кремлю, что неприятно удивило тех бизнесменов, которые позиционировали себя в Великобритании, как критики «режима Путина».

На государственном уровне причину проверки объяснила сама премьер-министр Тереза Мэй, которая заявила, что случай в Солсбери, заставил задуматься о безопасности страны, банки которой переполнены российскими деньгами неизвестного происхождения и предназначенных для неизвестных целей.

Напомним, миллиардер Роман Абрамович, одним из первых заметил тренд британских властей и частично вывел свои капиталы в Израиль, гражданином которого он уже является с конца мая.