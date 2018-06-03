Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5»

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С ядерным боезарядом до 1 тонны экспериментальный образец способен лететь до 5 тыс. км. Odisha Sun Times раскрывает подробности запуска и особенность строения ракеты, среди которых длинна 17 м и ширины - 2 м, вес - 50 тонн.

Вооруженные силы Индии предоставили официальный отчет властям страны по процессу старта и полета «Агни-5». Межконтинентальную баллистическую ракету Индия успешно испытала, используя современные технологии и разработки ученых. Пуск провели ранним утром на острове близ побережья штата Одиша. О ракете известно, что ее возможности полета определены на 5 тыс. км. Длинна – 17 метров, а ширина 2 метра, общий вес установки – 10 тонн. На борту может переносить ядерный заряд весом до 1 тонны.

К слову, Агни-5 - индийская трёхступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Разработана она индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Впервые испытательный запуск «Агни-5» прошел 19 апреля 2012 с острова Вилер.