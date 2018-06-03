«Нагромождение фейков»: Пушков высказался о заказчиках журналиста Бабченко

Сегодня, 11:18

Председатель Совфеда РФ по информационной политике решил в очередной раз в своём Twitter прокомментировать историю с инсценировкой убийства российского корреспондента в Украине.

Пушков считает, что здесь происходит «умножение лжи». Он высказался о заказчиках, список из которых Генеральный прокурор Украины Луценко представил накануне.

Пушков же добавляет, что после появившегося журналиста Аркадия Бабченко сразу же появился этот «расстрельный список» из людей, которые хотели его убить. Политик завершает своё сообщение мнением, что новая Украина в истории стала, как «нагромождение фейков».