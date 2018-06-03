Власти планируют модернизировать все больницы Москвы

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Сергей Собянин отметил, что все городские клиники должны быть реконструированы по современным технологиям для оказания высокопрофессиональной помощи пациентам. Он напомнил, что недавно усовершенствованная детская Морозовская больница уже приняла первых пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что вскоре в столице модернизируют все больницы. Каждая клиника будет перестраиваться, достроят новые современные многопрофильные корпуса. Первый шаг на пути к реализации данной идеи уже сделан - в конце 2017 года был открыт новый модернизированный современный корпус детской Морозовской больницы, которая теперь может помочь самым тяжелым пациентам. Пристройка включила в себя самые лучшие и новые мировые технологии. Учреждений такого уровня в мире очень мало, а в России - первое.

Сегодня лучшие специалисты в детской Морозовской больнице оказывают помощь всем россиянам, и проводят обучающие программы для своих коллег. "Первый шаг мы сделали, теперь надо сделать новый шаг на новом уровне", - отметил градоначальник.

Новый 7-этажный медкорпус Морозовской больницы с двумя подземными этажами на площади 71,2 тысячи кв. метров рассчитан на 500 коек. Для пациентов в новом корпусе предусмотрены одноместные и двухместные палаты, в каждой из которых установлены тревожная кнопка и система видеонаблюдения за состоянием детей.