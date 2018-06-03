Депутат Рады: Необходимы прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Сегодня, 10:38

Ирина Геращенко, являющаяся в украинском парламенте первым спикером, очень резко высказалась по поводу контактов со второй стороной конфликта на Донбассе. Ей ответил Вадим Новинский, представитель «Оппозиционного блока».

Депутат Рады высказал прямо противоположное мнение. Он считает, что с ДНР и ЛНР необходимы прямые переговоры. Альтернативных вариантов для примирения сторон не существует.

Геращенко выступила с призывом не проводить никаких переговоров с «марионетками».

Новинский говорит, что подобное мнение официального Киева, которого тот придерживается четыре года, привело к тому, что братоубийственный конфликт превратился в «долгосрочную незаживающую рану на теле Украины».

А это постоянные жертвы, судьбы, искалеченные войной, и огромное число беженцев. Чтобы страна окончательно не раскололась, продолжил депутат Рады, необходимо ведение прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Он уверен, что им нет альтернативы. Точнее, есть. Это продолжение крови, смертей и горя, которых, как отметил депутат, «Украина и так уже вдоволь нахлебалась».

Лишь при прямых переговорах возможно сохранение целостности Украины.

Также Новинский отметил, что за четыре последних года Украина лишилась не только авторитета, но и суверенитета.