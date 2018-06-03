За три дня в 78 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова

Сегодня, 10:37

В Москве на несанкционированный и неразрешенный власть митинг пришли 20 человек, в этот раз обошлось без задержаний и провокаций. В Европе осужденного на 20 лет украинца поддерживали активнее и не стеснялись в выборе выражений против действующей власти РФ.

В 78 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова. Такой показатель активности людей наблюдается в последние три дня. В столице акция в поддержку украинца собрала 20 человек. Мероприятие приурочили к голодовке Сенцова. В этот раз задерживать бойцам полиции никого не пришлось.

Мирно разошлись все участники. А вот Израиле, ОАЭ, Кувейте, Канаде и США акции прошли неоднозначно.

Напомним, что украинец Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он держит голодовку в российской тюрьме 21-й день, требуя освобождения всех украинских политзаключенных.