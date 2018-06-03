На случай «нападения России» НАТО готовит в Европе 30-тысячный резерв

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Сбываются мечты восточноевропейских стран-членов Североатлантического альянса, которые, перестали в последние годы получать преференции Европейского союза. Теперь стратегическая цель военного блока тесно связана с экономическим положением Польши и Прибалтики.

На случай «нападения России», именно на эти форпосты западной демократии НАТО готовит 30-тысячный резерв сил быстрого реагирования, а также дислокацию на границах с Российской Федерацией значительного количества боевой техники. В четверг состоится форум министров обороны стран ЕС, на котором будет подписан соответствующий договор и приняты положения, которые дезавуируют ранее подписанные договоренности с Россией о нераспространении НАТО на восток.

Германии в этом мероприятии отводится ключевая роль, что, по мнению аналитиков, является грубой политической провокацией и очередным посылом из Вашингтона по поводу судьбы «Северного потока-2». Пока неизвестно, как на это отреагировала канцлер Ангела Меркель. Москва выказывает крайнюю обеспокоенность наращиванием вооруженных сил на западных границах и напоминает, что для осуществления своих «агрессивных планов» не сделала ни единого шага за свои пределы на западных рубежах.