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Конфликт на Донбассе, начавшийся после «революции достоинства», продолжается уже четыре года. Однако, провластные и оппозиционные партии смотрят на возможности выхода из него по-разному.

Высказал своё мнение по этому вопросу и входящий в «Оппозиционный блок» депутат Вадим Новинский. Он полагает, что Украина за эти четыре года потеряла и авторитет, и суверенитет.

Ирина Геращенко, вице-спикер Думы, напрочь отрицает, что между Киевом и республиками на Донбассе возможен прямой диалог. Это, по её мнению, входит в противоречие с интересами Украины, поскольку подтверждает тезис о гражданском конфликте, а не о «влиянии Кремля».

Новинский напомнил, четыре года назад в Донбассе были всего лишь массовые протесты, мало чем отличающие от тех, что происходили в начале 2014 года в Киеве и западной части Украины. Ничего для налаживания диалога сделано не было.

Следствием подобного упрямства Киева, которое граничит с безумием, стали десятки тысяч жертв и миллионы беженцев от непрекращающейся войны.

Она удобна нынешней власти. Можно спекулировать на том, что с экономикой всё плохо именно из-за неё. Помимо того, значительная часть протестного электората не имеет возможности участвовать в выборах, что повышает шансы «постмайданных» партий. Но вечно это продолжаться не может.

Шарль де Голль не потерял авторитет, пойдя в 1962 году на переговоры с главой алжирских сепаратистов. Вопрос мира на своей территории Украина должна решать сама, а не кто-то вместо неё.