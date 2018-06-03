Учебный корабль «Перекоп» прибыл из Севастополя во Владивосток

Сегодня, 08:30

Более 200 курсантов последних курсов Морского корпуса Петра Великого совершили первый в своей морской практике дальний переход, занявший два месяца. Были пройдены 15 морей и два океана.

Учебный корабль «Перекоп», приписанный к порту на Крымском полуострове, прибыл из Севастополя во Владивосток. За время похода курсанты Военно-морского института получили практические знания и навыки, необходимые будущим командирам флотских соединений и отдельных кораблей. Особое внимание было уделено штурманскому обучению, которое проводил командный состав корабля.

Далее «Перекоп» пройдет по Северному морскому пути, который в настоящее время приобрел геополитическое значение. В этом походе уже будут участвовать курсанты Тихоокеанского училища имени адмирала Макарова. Маршрут похода пролегает от Камчатки до Мурманска. По словам командования ВМФ России, в стране возрождаются лучшие традиции обучения будущих флотоводцев, которые примут российский флот в ближайшей перспективе.