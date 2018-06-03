Отель в Сингапуре для Ким Чен Ына оплатит организация – нобелевский лауреат

Сегодня, 08:10

Там предстоит саммит, на котором не исключена встреча лидеров США и КНДР. Северная Корея поставила условие, затраты на участие в нём её делегации должна взять на себя третья сторона.

Поступила информация, что нашлась организация, готовая оплатить отель в Сингапуре для проживания Ким Чен Ына. Она – нобелевский лауреат.

Представители Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) подтвердили, что готовы к подобным расходам. По этому поводу сделано специальное заявление.

В нём сказано, что движение, которому привержена организация, это ликвидация ядерных вооружений. Предстоящий саммит в ней считают историческим, выпадающим раз в поколение. Есть возможность поспособствовать миру и ядерному разоружению.

Компания стала нобелевским лауреатом в 2017 году, получив причитающееся денежное вознаграждение. Теперь она намерена использовать эти средства, чтобы покрыть часть расходов на проведение саммита, направленного на поддержание мира на Корейском полуострове.

Возмещение всех расходов, связанных с пребыванием Ким Чен Ына с делегацией в Сингапуре, готовы были взять на себя США. Однако, это государство полагало, что прямая оплата может выглядеть оскорблением.