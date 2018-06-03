«Статисты и шпионы»: Дмитрий Киселев оценил попытку СБУ завербовать журналиста

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Пока однофамилец генерального директора МИА «Россия сегодня» вещает на Украине в эфире канала Порошенко о «кровавой политике Кремля», украинские власти, захватившие страну в ходе вооруженного переворота, действуют все грубее и бесцеремоннее. Практикой Киева стало запугивание и юридическое преследование журналистов, которые не разделяют официальную точку зрения.

"Статисты и шпионы" нужны Украинским властям вместо бесстрастных и непредвзятых журналистов. Именно так Дмитрий Киселев оценил очередную попытку СБУ завербовать журналиста, сотрудничающего на РИА Новости. После ареста главного редактора информационного агентства на Украине Кирилла Вышинского, в Херсон, где совершался судебный фарс, по заранее написанному сценарию, приехала корреспондент РИА Новости Ирина Высокович.

Журналиста задержали сотрудники Службы безопасности Украины, не предъявляя никаких обвинений, но, тем не менее, привезя в некое административное здание, начали грубую вербовку, сразу обозначив для Ирины псевдоним «Мила». По этому поводу Киселев, которого не удивишь действиями СБУ, так как он сам проработал на Украине длительное время, высказался резко. По словам телеведущего, киевские власти теперь рассматривают журналистов как средство для шантажа, запугивания и обмена на террористов и диверсантов.