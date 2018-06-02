Рязань: Су-35 на авиашоу показали, на что способны

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«Соколы России» являются единственной авиагруппой России, способной продемонстрировать зрителям все тонкости воздушного боя современных самолётов. Авиашоу принимала Рязань.

Су-35 на закрытии авиашоу показали, на что способны асы, находящиеся за штурвалами этих истребителей. Был продемонстрирован и воздушный бой и пилотирование с максимально короткими дистанциями между боевыми единицами в воздухе на высоких скоростях.

Рязань увидела, как четвёрка российских асов из «Соколов России» показала, на что способны эти современные истребители РФ. Сначала посетители авиашоу увидели демонстрацию вертикального взлёта.

Потом пошли фигуры группового пилотажа. Многие очевидцы сообщают, что от этого у них захватывало дух.

Потом был сымитирован бой. В ходе него асы показали, как Су-35 может уйти от преследователя и занять позицию, с которой его атака станет неотразимой.

«Соколы России» - авиагруппа Липецкого авиацентра. Помимо неё, Рязань смогла посмотреть «Стрижей», базирующихся в подмосковной Кубинке, и «Беркутов». Эта группа является единственной в России, показывающей возможности боевых вертолётов Ми-28Н.

Многие из участников этих групп участвовали в боевых действиях, в том числе в Сирии, и имеют правительственные награды. Пора вспоминать песню о каждом пропеллере, который дышит тем, что обеспечивает спокойствие границ РФ.