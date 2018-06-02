Киев: Украинские нацисты принесли гробы к посольству РФ

Сегодня, 20:08

На Украине не прекращаются инсинуации, связанные с тем, что провокации против России становятся всё более очевидными. Особенно «активистов» заботит, что, несмотря на них, ЧМ-2018 состоится «по-любому, сколько не ори».

Политологи думают, что акции «активистов», которые Киев «благосклонно» принял, посвящены именно инстинктивному пониманию, что у «врага» всё получается. А со «Славой Украине» как-то не очень. Сегодня украинские нацисты, наверное, обидевшись на это, принесли гробы к посольству РФ в Киеве.

Митинговали против всего подряд. И против того, что Малайзия не уверена, что Boeing в Донбассе сбила РФ. И против того, что потери ЧВК «Вагнер» в Сирии не составляют тысячи российских бойцов. И против того, что Крымский мост, как оказывается, не пластилиновый.

В основном это были немногочисленные группы молодёжи. Скучно им в городе Киев, полагают эксперты. Заняться то больше нечем. Да и отдохнуть в субботу, видимо, не за что.

Гробы прикрепили к ограде посольства РФ. Картонные ящики сопроводили фотографиями тех, кто, по мнению активистов, реально погиб.

А вот Бабченко погиб реально или как, спрашивают эту немногочисленную группу молодёжи сомневающиеся. Орёте то за что, где вы и где происходят основные мировые события.