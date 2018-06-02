Неубиваемый Су-57: Истребители F-35 США начали массово ломаться

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Американская новейшая авиатехника, возможности которой широко разрекламированы в кинофильмах «аля – всё могём», показывает обратные результаты. Она не столь великолепна, как показывается в рекламных роликах.

Оказалось, что он нуждается в постоянной замене запасных частей. Эксперты определили, что время от момента заказа на них до поставки может составлять и несколько месяцев, и даже год.

Особо тревожным является то, что у большинства деталей F-35 срок службы не более двух лет. Потом постановка в ангар. Боевая единица есть. Боевых действий с её стороны – нет.

Оказалось, что на протяжении первого полугодия 2017 года 22% стоящих на вооружении США F-35 просто не могли летать. Приходится полностью «разоружать» один истребитель и ставить его запчасти на другой.

Сейчас даже для тренировочных полётов доступны не более 30% авиапарка F-35.

Эрдоган обратился к президенту США с тем, чтобы тот не забывал, что у них существует стратегическое партнёрство. Согласно ранее достигнутым договорённостям, Вашингтон должен был перевооружить ВВС Турции истребителями F-35.

Однако сейчас сенат США, озаботившись договором Эрдогана и Путина, что небо Турции станут защищать российские батареи С-400, приостановил сделку.

Военные аналитики не исключают, когда Эрдоган убедится, что истребитель F-35 недостаточно надёжен, он обратит свой взгляд вновь на Россию. Там есть замечательный, как минимум, аналог. Это Су-57.