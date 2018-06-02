Турецкая армия вошла на территорию Ирака

Сегодня, 19:20

Анкара сообщила, что целью военных является разгром курдов в горах Кандиль.

Турецкая армия вошла в регион Курдистана, вторгнувшись на территорию Ирака. Соответствующую информацию прессе сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он уточнил, что целью группировки войск является разгром подразделений Рабочей партии Курдистана, которые укрываются в горах Кандиль. В свою очередь в пресс-службе Союза курдских общин отметили, что в Курдистане турки развернули большое количество сил. При этом там также заявили, что в ходе проводимой операции турецкая армия пользуется помощью «некоторых международных и региональных стран». В РПК подчеркнули, что готовы отразить любые попытки атаковать их позиции в горах Кандиль.

Ранее сообщалось, что курды продолжают терроризировать население Сирии. В сети появился ролик, на котором показаны действия боевиков в одной из сирийских провинций.