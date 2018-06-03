Лавров: Россия и Китай подпишут «пакет договоренностей»

Вчера, 22:31

На сегодняшний день между властями стран сложились довольно дружеские отношения, что послужит прекрасным фундаментом для дальнейшей общей работы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что китайская и российская стороны планируют во время визита Путина в Китай подписать «пакет договоренностей».

Напомним, что недавно состоялась встреча Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Ваном И, который отметил, что во время долгожданного сотрудничества они сумеют повлиять на защиту стратегических интересов России и Китая.

Лавров сообщил, что Владимир Владимирович Путин уже активно планирует визит в Циндао, его приезд должен состояться уже 8 июня. Напомним, что по словам представителя МИД Китая Хуа Чуньина, при правильном управлении главы России РФ сумеет достичь в скором будущем процветания. Китай, в свою очередь, готов работать с Москвой.