Блогеры обращают внимание Путина на актуальные проблемы молодежи

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Среди лидеров мнений, которые присоединились к акции, Гусейн Гасанов, Юлия Пушман, Юрий Кузнецовский, Наталия Краснова.

Необычная акция прошла накануне в российском сегменте социальных сетей. Популярные Instagram-блогеры в её рамках обращают внимание президента России Владимира Путина на актуальные проблемы молодежи. На своих страницах Гусейн Гасанов, Юлия Пушман, Юрий Кузнецовский, Наталия Краснова и многие другие предлагают подписчикам задавать вопросы главе государства, которые их больше всего волнуют. При этом сами блогеры обратились к российскому лидеру с просьбой рассмотреть наиболее популярные из них 7 июня во время анонсированной «прямой линии». Совокупное количество подписчиков лидеров мнений, которые присоединились к акции, составляет 28 миллионов человек. Как правило, молодые люди интересуются, почему так подорожал бензин, а также почему до сих пор не отменили ЕГЭ и кого Путин видит своим преемником.

Ранее мы писали, что к Путину обратились сотрудники «Роснефти». Последние пожаловались на массовые сокращения в компании.