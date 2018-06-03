Семенченко: думающие украинцы задают вопросы Порошенко

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Правительство Украины извлекает выгоду из «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко. Цель проста – переключить внимание украинских граждан и мировой общественности с ситуации на Донбассе.

Думающие украинцы хотят знать: зачем нужно было устраивать цирковое представление из покушения на Александра Бабченко.

По мнению политического эксперта Александра Семченко, шоу устроили из-за обстрелов на Донбассе. После встречи президента Украины со Штайнмайером обстреливать Донбасс стали меньше. Интересно было бы узнать, что же именно обсуждалось на встрече, чтобы вынудить Порошенко на такие меры.

Напомним, 29 мая стало известно о том, что российский журналист Александр Бабченко жив, а покушение было инсценировано для проведения спецоперации.