Рой дронов: Сюрприз армии РФ для военных США

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«Ночной кошмар НАТО» снова преподнесла Россия.

Рой дронов – это неожиданный сюрприз от армии РФ для военных США. Теперь те думают, как подобной тактике возможно противостоять.

Информация о том, что у армии РФ появилась возможность применить целый рой дронов, действующих в рамках единой задачи, появилась лишь сегодня. Для армии США, как полагают военные эксперты, это стало самым настоящим сюрпризом.

Мировые армии в течение последних лет уделяют всё большее внимание новейшим тактикам того, как вести бой. Основное внимание уделяется технической оснащённости.

Одной из вариаций новейшего вооружения являются БПЛА. Это беспилотные и автоматизированные летающие объекты, способные выполнять боевые задачи.

Тактику их боевого применения тестируют все стороны вооружённого конфликта в Сирии. Однако, настоящий сюрприз для военных США там сделал рой дронов, с которыми работали российские операторы.

Такая масса беспилотников, действующая одновременно, способна решить любую боевую задачу. Это стало полной неожиданностью для США, которые до сих пор считали, что российские военные не способны ни на что подобное.