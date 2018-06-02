Столтенберг: НАТО не поддержит Израиль в конфликте с Ираном

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Страна не является членом альянса, а потому не может получить гарантий безопасности.

Израиль не сможет рассчитывать на помощь от НАТО в случае открытого военного противостояния с Ираном, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Несмотря на то, что Тель-Авив является многолетним партнёром альянса, он получит соответствующих гарантий безопасности. Причиной, по которой НАТО не поддержит Израиль, кроется в том, что страна не состоит в организации, а потому на неё не распространяется её устав, пояснил Столтенберг.

Ранее эксперт рассказал о планах Вашингтона на Иран. На фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном ситуация привлекает огромное внимание мировой общественности. По мнению специалиста, именно сейчас в данной истории происходят наиболее интересные события, которые заслуживают пристального рассмотрения.