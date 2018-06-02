«Акция устрашения России»: СУ-25 ВВС Украины пролетел над пляжем Кирилловки

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Предполагается, это были тренировки по противовоздушной обороне Украины. Инцидент произошел в Запорожской области 1 июня, о чем сообщил Роман Синицын, волонтер АТО.

1 июня над пляжем Кирилловки, где люди прибыли на отдых на Азовское море, пролетел СУ-25, принадлежавший ВВС Украины. Соответствующий ролик был опубликован в Сети. Журналисты в РФ назвали инцидент «Акция устрашения России», хотя Крымский мост находится от курортного поселка в 250 километрах.

По словам Романа Синицына, СУ-25 пролетел над пляжем на довольно низкой высоте, чем шокировал очевидцев. Автор ролика напомнил пользователям о том, что катера ФСБ задерживают суда, идущие из Бердянска или Геническа в Мариуполь. 8-секундный ролик просмотрели более 7 тысяч юзеров.