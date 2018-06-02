Минобороны зафиксировало 9 обстрелов на Донбассе

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На официальном сайте ведомства указывается, что, начиная с примерно с 12 часов ночи, боевики ведут огонь со стрелкового оружия и гранатомётов.

В Минобороны Украины также рассказали, что 9 обстрелов происходили до 11:00. Огневые провокации врага с применением различного рода миномётов, гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия происходили на Донбассе в основном под Донецком. Уточняется, что огонь представители самопровозглашённой республики вели в районе Гнутово, Тарамчука, Лебединского, Широкино, Водяного, Павлополя и шахты Бутовка.

Пресс-служба военного ведомства, ссылаясь на полковника армии Украины Александра Мотузяника, заявляет, что в итоге обстрелов два военных были ранены. Их оперативно доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

Стоит отметить, что обстрелы были и на Луганских направлениях, а именно в районе Новотошковского. В Минобороны заявили, что подразделения ООС успешно обороняются и подавляют всю активность противника.