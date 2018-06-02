Лукашенко предоставит общественности новые коррупционные разоблачения

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Президент Республики Беларусь заявил, что вскоре обнародует новые дела, касающиеся коррупции среди представителей власти. Подозреваемые уже задержаны.

Александр Лукашенко заявил, что вскоре предоставит общественности новые коррупционные разоблачения. Президент отметил, что подозреваемые пребывают в следственном изоляторе и ждут приговора.

В своем выступлении Лукашенко сделал акцент на том, что никому не простит коррупционной деятельности, в особенности лицам с «тяжелыми погонами» и своим помощникам, подчеркнув, что люди, которые находятся ближе к нему, «ответят больше».

Президент напомнил, что в своем ежегодном послании народу четко намекнул на то, что лучше быть свободным, но нищим, чем богатым и в тюрьме. При назначении людей на должность он всегда напоминает о своем отношении к коррупции.

Стало известно, что комитет государственной безопасности задержал помощника президента Республики Беларусь Сергея Ровненко, которого уличили во взятке в размере двухсот тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело, вследствие которого Ровненко грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пожаловался на недоумков, которые пытаются сфальсифицировать историю Великой Отечественной войны, привязывая победу только России, позабыв о том, что воевал весь Советский Союз.