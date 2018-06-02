Лидер радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите

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Народный депутат выбрал для бракосочетания галстук красного цвета, такого же цвета было платье его нынешней супруги.

О том, что лидер радикальной партии Олег Ляшко наконец-то женился на своей гражданской супруге Росите, стало известно из его публикации в Facebook. В своём сообщении Ляшко написал: «Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной наилучшей Украине». К этим словам была прикреплена фотография с мероприятия.

Известно, что церемония росписи народного депутата проходила в одном из ЗАГСов столицы. На торжественное событие в жизни Олега Ляшка пришли коллеги из его политической партии. На празднике был, к примеру, Андрей Лозовой.

Депутат сделал официальное предложение своей гражданской жене Росите ещё 8 апреля, после целых 20-ти лет отношений. Ляшко заявил, что 20 лет думал, стоит ли жениться или нет. Он в шутку отметил, что хотел бы ещё 20 лет думать, но супруга всё же не дала этого сделать, поставив ультиматум: идти в ЗАГС, или продолжать думать с другой женщиной. Ляшко признаётся, что ему другой не нужно и его супруга самая лучшая.