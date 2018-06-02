Саудовская Аравия пригрозила Катару войной из-за российских ракетных систем С-400

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил Франции о готовности начать войну против Катара из-за покупки российских боевых установок.

Ранее посол Катара Фахт аль-Аттыйя сообщил о том, что они договариваются о покупке российских систем противоракетной обороны С-400. Кроме этого, в прошлом году Сергей Шойгу приехал в Доху, чтобы подписать соглашение о военной взаимопомощи. Король Саудовской Аравии считает, что российское оружие на территории Катара будет оказывать больше влияние на безопасность его страны, поэтому, настоятельно рекомендует Катару не покупать оружие, в противном случае он пойдет на Катар с войной.

Подчеркивается, что в 2017 году Саудовская Аравия покупала С-400 в России. Катар начал переговоры с Россией о закупке вооружения с тех пор, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Арабские Эмираты в прошлом году обвинили Доху в терроризме и экономически заблокировали страну.