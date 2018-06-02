Белорусские пограничники приведены в боевую готовность

Сегодня, 15:11

Президент республики Беларусь Лукашенко заявил, что ситуация на государственной границе республики продолжает накаляться. Он считает, что определяющим фактором этого служит общемировая непредсказуемость.

Противостояние сил наблюдается не только у белорусских границ. Тревожно во всех частях света.

Белорусские пограничные войска приведены в боевую готовность. Президент подчеркивает, что они должны защищать интересы всего мира, а не только своего государства. Лукашенко акцентировал внимание на расположение Беларуси. По ее территории проходят транзитные пути, соединяющие два континента.

Накануне Глава республики обещал рассказать о фактах коррупции среди государственных служащих. По его словам, предполагаемые коррупционеры взяты под стражу и находятся в следственном изоляторе. Списки задержанных огласят в ближайшее время.