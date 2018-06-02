Самолёты-амфибии Бе-200 производства РФ полетят спасать США за 3 млрд долларов

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Изначально Штаты пожалели средств на производство Бе-200, но сейчас эксплуатация самолета стала необходимостью.

Не исключено, что очень скоро легендарные самолёты-амфибии Бе-200 полетят спасать США. При этом, контракт может стать стратегическим, а его сумма достичь 3 млрд долларов.

Бе-200 производит таганрогский завод имени Бериева. Власти США в последнее время очень заинтересовали эти самолёты-амфибии.

Сообщается, что американская сторона уже ведёт переговоры с представителями предприятий о покупке 10 таких амфибий.

Помимо того, не исключается, что США также приобретут лицензию, чтобы локализованно производить амфибии Бе-103. Это будет осуществляться в третьих странах для последующих поставок во Францию и Китай.

Большегрузные самолёты-амфибии сейчас для США очень необходимы, поскольку там каждый год происходят сильнейшие лесные пожары.

В настоящее время спасатели этого государства не располагают ничем, подобным Бе-200, который справляется с крупнейшими пожарами быстро и эффективно.

Налаживать производство такой авиатехники в США считали дорогим, ввиду её экзотичности. Закупка у других стран также казалась невыгодной.

Эта позиция была пересмотрена после серьёзного ущерба, постоянно наносимого экономике США пожарами, ставшими настоящим бедствием.