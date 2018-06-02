OCCRP: Экс-супруга Путина перепродала землю в элитном посёлке Подмосковье

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По данным организации, сумма сделки составила несколько сотен миллионов рублей.

Экс-супруга президента России Владимира Путина Людмила Очеретная приобрела и перепродала землю в элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк» в Подмосковье. Соответствующие данные опубликовал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Речь идёт о восьми участках общей площадью 2,5 гектара. Их совокупная стоимость может достигать 432 миллионов рублей. По данным центра, Очеретная стала собственницей элитной недвижимости в 2016 году. Спустя год, в ноябре 2017-го, она перепродала земельные участки Ирине Пунии, которая приходится женой бизнесмена Викрама Пунии, владеющего крупной фармацевтической компанией «Фармсинтез».

Ранее мы писали, что Центр развития межличностных коммуникаций Людмилы Очеретной зарабатывает на сдаче в аренду недвижимости не менее трех миллионов долларов в год. По данным западной прессы, эти деньги никоим образом не учитываются налоговыми органами и не фиксируются документально.