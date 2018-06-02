Эрдоган потребовал от США поставки обещанных F-35

Сегодня, 13:03

Анкара напомнила Вашингтону, что их страны являются стратегическими партнёрами. Следовательно, необходимо выполнять принятые на себя в рамках этого обязательства.

Эрдоган потребовал от США поставки ранее обещанных истребителей F-35. Партнёру, считает турецкий лидер, не предлагают «стучаться в другие двери».

Эрдоган сообщил, что в этом вопросе ему неважно, что думает сенат США. Турцию заботит лишь то, чтобы поставки обещанных F-35 были исполнены.

Проблемы с поставками F-35 стали возникать после того, как вполне реальной стала скорая установка в Турции на боевое дежурство российских комплексов С-400, которые надёжно прикроют её небо.

Ряд экспертов предполагают, если Эрдоган не сможет вытребовать у США обещанные F-35, ничего страшного не произойдёт. Достойной заменой им могут стать российские Су-57.