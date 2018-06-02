Эксперт рассказал о планах Вашингтона на Иран

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Сейчас вокруг этой страны происходят очень интересные события. Она была очень долго камнем в горле у Европы, однако в то же время она стала необходимым толчком для появления у лидеров ведущих стран ЕС политического «Я».

Недавно США вышли из «Ядерной сделки», считая, что некоторые страны Европы поддержат их в вопросе против Ирана. В ЕС же напротив, относятся к этой стране более лояльно и не так категорично, как это можно заметить в планах Вашингтона. Эксперт рассказал, что в Европе решают создать специальный банк, который сможет работать со странами, против которых наложили санкции.

В это же время США принимает меры для поддержки своего авторитета и сохранения влияния на ряд регионов. В Сирии потихоньку заканчиваются боевые действии, РФ выводит свои войска, а террористы совершают меньше «набегов».

Если же Вашингтон проиграет по сирийскому вопросу, то он начнёт работать по иранскому направлению. Как считает эксперт, пока Сирия начнёт восстанавливаться, боевиков можно будет увидеть в Ираке и Иране, а также на Ближнем Востоке. Цена вопроса будет очень велика – это нефть, поэтому в Сирии главными противоборствующими силами были не террористы с существующей властью, а США с Россией.