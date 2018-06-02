Путин дважды прервал выступление в Кремле из-за плачущего малыша

Сегодня, 12:23

Вчера отмечался День защиты детей. Глава РФ перед процедурой официального вручения орденов «Родительская слава» выступил с торжественной речью.

Владимир Путин дважды прервал своё выступление в Кремле. Он сделал это из-за плачущего в зале малыша.

Процедура проводилась в помещении Александровского зала. Там многодетные семьи должны были получать заслуженные награды.

Когда Путин произносил поздравительную речь, один из малышей, находившихся там, неожиданно заплакал. Присутствующие заметили это. Не оставил этот момент без внимания и президент.

Он приостановил выступление и предположил, что ребёнка можно успокоить, вернув к матери. Ненадолго плач прекратился, а потом снова зазвучал.

Президент вновь прервал свою речь. Он предположил, что малыш заплакал из-за испуга, попав в непривычную обстановку, и скоро успокоится, поняв, что всё в порядке. В итоге, так и случилось.

В Сети уже появилось видео торжественного события в Кремле, куда были приглашены самые известные многодетные семьи.

Вручение «Родительской славы» приурочили ко Дню защиты детей. Орденом награждаются семьи РФ, воспитывающие семерых и более детей.