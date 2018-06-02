Украинцам объяснили, почему Европа не руководствуется «европейскими ценностями»

Сегодня, 12:15

Речь идёт о новых санкциях против России. Также в ЕС должны в ближайшее время решить, продолжать их ещё на полгода, или же нет. Те же, кто будет принимать это решение, будут руководствоваться именно представлениями о том, что выгодно.

Украинцам объяснили, почему Европа зачастую не руководствуется «европейскими ценностями» в ряде своих решений. Кость Бондаренко, который является главой правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика, в своём интервью NEWSONE заявил, что у ЕС свои ценности. Часто люди верят, что Европа на их основе принимает решения, а не на основе экономической выгоды, сотрудничества и так далее. Однако сейчас много экспертов начали удивляться, что европейские власти зачастую идут наперекор ценностям, которые звучат из уст политиков.

К примеру, две недели назад в Загребе была конференция. Её посвятили балканскому опыту выхода из кризисных ситуаций. Один из участников, известный диссидент из Хорватии Пуховски, заявил, что когда Европа говорит о своих ценностях, то она говорит только о ценностях Германии или Франции, Меркель или Макрона.

В наши дни Европа не едина. У неё также нет единого мнения насчёт России. Приводит это к тому, что Брюссель задумывается, насколько санкции против РФ эффективны, и не влияют ли они на экономику самого Евросоюза.