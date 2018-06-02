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Россия объяснила, почему не осудила действия ХАМАСа в Секторе Газа

Сегодня, 12:10

Москва готова принять некоторые положения соответствующей и признаёт право Израиля на безопасность.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя рассказал, почему Россия не осудила действия ХАМАСа и «Исламского джихада»* (Организация, деятельность которой запрещена в РФ Верховным Судом) в Секторе Газа. Российская сторона, наряду с представителями Кувейта и Боливии отказалась поддерживать соответствующую резолюцию, предложенную США. За документ, перекладывающий ответственность на группировки за гибель более 100 человек в секторе Газа во время протестных акций в марте и мае, проголосовали лишь американские дипломаты, 11 стран воздержались. По словам Небензи, Россия готова принять некоторые положения документа, однако целиком его поддерживать не собирается, ввиду того, что некоторые изложенные в нём тезисы противоречат позиции Москвы. При этом постпред РФ подчеркнул, что РФ безусловно признаёт право Израиля на безопасность.

Напомним, ранее мы писали, что сектор Газа выпустил по Израилю много миномётных снарядов.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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мики
Сегодня, 12:44

потому, что Россия подстилка для арабских стран, как и Франция, Британия и дальше по списку. Боятся, что в России мэстное население тоже устроит такие мирные протесты

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